レアアースなどが記載された中国語表記の元素周期表（共同）【ワシントン共同】日米欧G7と資源国は12日、米ワシントンで重要鉱物に関する財務相会合を開き、レアアース（希土類）の対中依存度を迅速に引き下げることで合意した。レアアースを経済的威圧に利用する中国への依存度を低減し、サプライチェーン（供給網）の多様化に向けた連携を確認した。片山さつき財務相が会合後、記者団に明らかにした。中国は6日、日本に対す