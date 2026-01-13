ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。迷彩服ショットを投稿した。「人生4度目のサバゲー」と題し、銃を構えた姿などの動画をアップ。「わたしの初めての銃、エボルトでの参戦〜！！これから色んな装備集めていきたいなあおすすめの銃などあったら教えてくださいサバゲーカメラマンに撮ってもらいました」などと伝えた。さらに「サバゲーのところにBBQもお