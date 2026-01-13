麺が固まらない！焼きそばの作り方 冷めても焼きそばの麺がくっつかない方法をご紹介します。このレシピなら、お弁当で焼きそばの麺が固まってしまうのを防ぐことができますよ。 水で洗ってから炒めるのがポイント！ 1、麺は炒める前に洗うことでくっつきを防止できます。 ２、麺と具を別々に炒めると麺がほぐれやすくなります。 ３、醤油などの液体調味料を足すと麺が固まりにくくなります。 焼きそばは炒める時に水