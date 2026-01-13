米スポーツサイト「ザ・スコア」が12日（日本時間13日）、年俸調停史上最大となる1300万ドル（約20億6000万円）差で公聴会に臨む、タイガースとタリク・スクバル投手（29）のケースについて解説した。タイガースの提示額は1900万ドル（約30億円）、一方のスクバル側の要求額は3200万ドル（約50億6000万円）。1月26日から2月13日の間に行われる調停では、3人の仲裁人がどちらか一方の金額を選択することになる。タイガースの論