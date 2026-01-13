13日朝の東京株式市場で日経平均株価は、取引開始直後から大幅に値を上げ、去年11月4日に更新した5万2636円を上回り取引時間中の史上最高値を更新しました。およそ2か月ぶりの更新です。高市総理が衆議院の解散を検討しているとの報道を受け、積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかという期待感から東京株式市場では買いが広がっています。また、報道を受け、外国為替市場でも円を売る動きが強まり158円台を