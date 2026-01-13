ISS＝国際宇宙ステーションに滞在している宇宙飛行士1人に「医療上の懸念」が生じたため油井亀美也宇宙飛行士らのクルーが予定を早めて地球に帰還するのを前に引継ぎ式が行われました。油井亀美也さん:みんなは家族のようだ。ここを去りたくないが、去らなければならない.2025年8月からISSに滞在している油井さんらクルー4人は、同僚の1人に「医療上の懸念」が生じたため予定より早く地球に帰還することになり、12日、引継ぎ式が行