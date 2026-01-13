Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤¬¡¢ÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼çÂê²Î¾Þ¤È¥¢¥Ë¥á¾Þ¤Î2´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç11Æü¡¢Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿EJAE¡Ê¥¤¥¸¥§¡Ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¡¢K¡ÝPOP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢10Ç¯´ÖµÙ¤Þ¤ºÅØÎÏ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¼¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµñÀä¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤¯¼ºË¾¤·¤¿