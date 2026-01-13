12日の正午ごろ、山形県天童市の運送会社の駐車場で、トラックの雪下ろし作業をしていた55歳の男性がはしごから転落し、足の骨を折る大ケガをしました。 警察によりますと、事故があったのは天童市清池東2丁目の運送会社の西側駐車場です。 12日の正午ごろ、天童市内に住む会社員の男性（55）が、トラック上部のパネルに積もった雪を下ろそうと車両の後部にはしごを掛けて登っていたところ、はしごの足元が滑ってバランスを崩し