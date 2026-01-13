13日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比905ポイント高の3万2710ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万1682.84ポイントに対しては1027.16ポイント高。 株探ニュース