北海道釧路エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『釧路醤油ラーメン』が販売中です。 『釧路醤油ラーメン』は、かつおの風味を効かせた、あっさりとしながらも旨味のあるスープが特長の醤油ラーメンです。 画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 北海道産小麦を使用した、しなやかで食感の良い麺が特長です。詳細情報 釧路醤油ラーメン価格：460円（税込496円）販売エリア：北海道釧