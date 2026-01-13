北海道旭川エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『旭川醤油ラーメン』が販売中です。 『旭川醤油ラーメン』は、肉の旨味と魚介の風味が引き立つスープで仕上げた旭川醤油ラーメン。 画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 麺は北海道産小麦を使用した、旭川醤油ラーメン特有の低加水ちぢれ麺です。詳細情報 旭川醤油ラーメン価格：480円（税込518円）販売エリア：旭川エリアのセブン