北海道内の『セブン‐イレブン』限定で、『札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン』が販売中です。 『札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン』は、札幌の名店『札幌すみれ』監修の味噌ラーメン。 画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン スープは赤味噌と白味噌をブレンドした、濃厚で香ばしさのある味噌味。北海道産小麦を使用した、つるみのある黄色い中太ちぢれ麺も特長です。詳細情報 札幌すみれ監修 濃