台湾メディアの中央通信社は12日、日本と中国の関係不和の影響が日本と香港の交流にも及んでいるとする記事を配信した。記事によると、香港政府が昨年11月、日本政府が主催する「21世紀東アジア青少年大交流計画」への参加を見送ったのに続き、今年2月に香港で行われる天皇誕生日祝賀レセプションへの香港政府当局者の出席も難しい状況となっている。在香港日本総領事館は2月5日に毎年恒例の天皇誕生日祝賀レセプションを開催する