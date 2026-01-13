【スターバックス】で2025年12月26日より販売中の「新作スイーツ・ドリンク」は、和を楽しめるラインナップ。新年のおめでたい雰囲気にもぴったりな新作は、見た目も味も上品な仕上がりです。そこで今回は、逃さずチェックしたい新作をピックアップしました。 抹茶を味わう和のティラミス 「濃厚抹茶ティラミス」は、抹茶風味のスポンジの上に抹茶ソース入りマスカルポーネクリームを重ねた