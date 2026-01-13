北海道・日高町の飲食店で壁の奥から女性の遺体が発見され、経営者の男が死体遺棄容疑で逮捕された。遺体は窒息死で死後約10日がたっていると見られ、男は遺体を隠したまま営業し、1月2日には店で「たこ焼きパーティー」を開催していたという。畳1畳の空間に身元不明の女性遺体カウンター席の先に広がる、間接照明で演出された空間。この飲食店の壁の奥から女性の遺体が見つかった。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、この店の経営