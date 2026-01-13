静岡県伊東市の伊豆高原といえば、ヌイグルミみたいでかわいいと話題の休火山・大室山に、動物園、遊園地、博物館、美術館が乱立する伊豆でも屈指の観光スポット密集地帯。なかには一風変わった「芸術の森 ろう人形美術館」や「怪しい少年少女博物館」などの施設もあるが、もっともイカれた（褒め言葉）ミュージアムが、2011年7月にオープンした「まぼろし博覧会」だろう。「怪しい少年少女博物館」の姉妹館だ。◆「つい立ち寄っ