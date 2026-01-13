タイトルだけ見ると、よくある「日本スゴイ！」式の新書かと思うかもしれない。だが、著者の鴻巣友季子は、マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』、マーガレット・アトウッド『誓願』など英語圏の小説を訳してきた翻訳家であり、文芸評論家としても多くの著作がある。本書は、日本文学が海外でどのように受容されているかというジャーナリスティックな関心に答えるだけでなく、翻訳家としての実践や文芸