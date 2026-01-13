（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、シャン・チーの衣装が新しくなっている……？ 演じるシム・リウは、このことを示唆した自らの発言を反省しているようだ。 問題の発言は、エンパイア・ステート・ビルディングの公式TikTokにて、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』での衣装について「新しいスーツ。着心地もぜんぜん違った」「これは物事の変化も表している」とも