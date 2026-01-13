アメリカのトランプ政権は政権発足以降10万人以上の外国人のビザを取り消したと発表しました。過去最多のペースだとしています。トランプ政権は12日、去年1月の政権発足以降、10万人以上の外国人のビザを取り消したと発表しました。これはバイデン前政権時代の2024年の2.5倍で、過去最多のペースだということです。国務省は「暴行、窃盗、飲酒運転などで起訴または有罪判決を受けた数千人の外国人のビザを取り消した」としていて、