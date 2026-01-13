言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、食卓でおなじみのあの言葉や、動く様子を表す言葉などを集めました。パッとひらめくかどうかがポイントです！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つな□□わり□□づかい答えを見る↓↓↓↓↓正解：こま正解は「こま」でした。▼解説それぞれの言葉に「こま」を入れると、次のようになります。・こまつ