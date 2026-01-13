マンション住民の“子持ち様”に暇人だと思われ、さまざまな要望が舞い込むようになってしまった不妊治療中のトモミさん（40歳）。“子なし夫婦”から「なんでも言うこと聞かない方がいい」と忠告されるも……。【前編】子どものいない専業主婦は「何でもしてくれる」存在？マンション主催のバザーでは…… ひたすら働かされて「本当に悔しい」マンション住民から浮いてしまう「子持ち様はね……」と言われないように(文:All