アメリカのトランプ大統領はイランと貿易している国に対して、25％の関税を課すと発表しました。【映像】「イランと取引のある国に25％関税」トランプ大統領トランプ大統領は12日自身のSNSに、「イランと取引を行う国はアメリカとのあらゆる取引に対し、25％の関税を課す」と投稿しました。また、この関税措置は「即時発効される」とし、「最終的かつ決定的なものだ」と記しました。反政府デモを弾圧するイランへの圧力と