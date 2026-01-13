◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・クラシック第2日（2026年1月12日バハマオーシャンクラブGC＝7159ヤード、パー72）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。39位から出た石川遼（34＝CASIO）は6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算11アンダーの暫定20位に浮上した。首位とは4打差。75位から出た大西魁斗（27＝フリー）は1ホールを残し、通算8アンダーで暫定53位だった。米