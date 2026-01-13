女子エアリアル予選を終え、笑顔で写真に納まる五十嵐瑠奈＝レークプラシッド（共同）【レークプラシッド共同】フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は12日、レークプラシッドでエアリアル最終第6戦が行われ、女子で21歳の五十嵐瑠奈（日体大）が予選23位で決勝に進めなかったものの、ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠を獲得した。全日本スキー連盟の派遣基準を満たして、初の代表入りが確実になった。男子では五十