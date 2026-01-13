ツインズで昨季キャリアハイの３５本塁打を放ったＢ・バクストン外野手が、ＷＢＣ米国代表入りすることが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。昨季にシルバースラッガー賞を初受賞したバクストンは強打と堅守を併せ持つ中堅手で、Ｐ・クローアームストロング外野手（カブス）との併用が予想される。