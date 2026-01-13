東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.51高値184.67安値183.67 185.90ハイブレイク 185.28抵抗2 184.90抵抗1 184.28ピボット 183.90支持1 183.28支持2 182.90ローブレイク ポンド円 終値212.93高値213.02安値211.63 214.81ハイブレイク 213.92抵抗2 213.42抵抗1 212.53ピボット 212.03支持1 211.14支持2 210.64ロ&#1254