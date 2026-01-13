NY連銀総裁追加利下げ急ぐ必要ない、金利は「適切な水準」にある NY連銀のウィリアムズ総裁は近い将来の追加利下げの必要性は低くなったと指摘。 ウィリアムズNY連銀総裁は、過去12カ月間で労働市場は冷え込み、インフレは中銀目標である2%に向けて緩和傾向にある。昨年9月から12月にかけ3回利下げした。金利は現在「適切な水準」にある、追加利下げを急ぐ必要はないだろう。