８時５０分に日本国際収支（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（11月）08:50 予想36183.0億円前回28335.0億円（経常収支) 予想35000.0億円前回24764.0億円（経常収支・季調済) 予想5210.0億円前回983.0億円（貿易収支)