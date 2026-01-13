大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた巨漢力士の“ほっそり美脚”140キロの巨漢力士が土俵で見せた「ほっそりとした美脚」にファンの視線が釘付けに。上半身のボリュームに対して驚くほど細く白い足のラインに「足細っ」「ギャップすごい」などと驚きの声が上がった。序ノ口十三枚目・京の里（伊勢ノ海）が、土俵際の逆転劇で今場所初日となる白星をマーク。京都府京都市右京区出身、29