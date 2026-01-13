2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSが12日、24時間生配信リレーの最終回（YouTube公式チャンネル）で、3月20、21日に神奈川・Kアリーナでワンマンライブを開催することを発表した。昨年5月の神奈川・ぴあアリーナMM以来10カ月ぶりのステージとなる。東京の遊園地・花やしきから実写の生配信を行い、メンバーたちは、メリーゴーランドや射的、お化け屋敷、パンダの乗り物、UFOキャッチャーなどのアトラクションで遊んだのち、