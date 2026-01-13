1月12日、国立代々木競技場第一体育館で『第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』の決勝が行われ、アルバルク東京が14大会ぶり3度目となる優勝を果たした。シーホース三河は10年ぶりの戴冠まで一歩届かず。過去に4度優勝経験がある石井講祐は、64－72という結果を冷静に受け止め、「僕らもまだレベルを上げていかなきゃいけない」と前を向いた。 タイトルがかかる大一番で、三河は3ポイ