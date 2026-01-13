・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝５９．５０ドル（＋０．３８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６１４．７ドル（＋１１３．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８４６１．０セント（＋５７２．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１１．２５セント（－６．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２１．５０セ