トランプ米大統領が投稿した画像。職業の部分に「ベネズエラ大統領代行」と記載されている（トランプ氏のSNSから・共同）【サンパウロ、ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、交流サイト（SNS）に自身が「ベネズエラ大統領代行」だと示唆するような画像を投稿した。ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は12日、トランプ氏の名指しを避けながら「ベネズエラは政府が統治している」と批判した。国営テレビが報じた。トランプ氏