香川照之が主演する映画『災 劇場版』より、本予告が解禁された。【動画】徐々に明らかになる“男”香川照之の姿に緊張感と恐怖が迫ってくる！『災 劇場版』本予告本作は、WOWOWの『連続ドラマW 災』を再構築し、全く新しい「恐怖」を描くサイコ・サスペンス。監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が監督、脚本、編集を務める。長編デビュー作『宮松と山下』に続き、本年度のサン・セバスティアン国際映画祭で2作連続か