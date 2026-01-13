吉本新喜劇の小林ゆう（26）が13日までにインスタグラムを更新。新喜劇ツアー公演先の岩手県盛岡市での人生初わんこそば体験をつづった。「西川忠志さんが連れて行ってくださいました。『美味しく食べれるうちにやめておこう』そう思ったのが76杯で『どうせなら可愛い数字にしよう』そう思い77杯食べました」「ところがどっこい、女子の平均は30〜40杯だそうです全然可愛くありませんでした！」山積みされたわんこそばの器を前に