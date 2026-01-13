吉本新喜劇の小寺真理（34）が13日までにインスタグラムを更新。間寛平GMプロデュース「新喜劇出前ツアー2025青森岩手仙台」公演の舞台裏をアップした。写真は小寺と島田珠代のツーショット。「お越しくださった方ありがとうございました思い出は珠代姉さんが私のお尻にボディークリームを毎日塗ってくれたことです」と仲の良さを明かした。同公演は3連休に合わせて、青森・岩手・仙台を巡演。寛平GMはじめ辻本茂雄、川畑泰