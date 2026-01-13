京成電鉄は、「ありがとう シャオシャオ・レイレイ記念乗車券」を1月16日から2月28日まで発売する。2021年6月23日に上野動物園で誕生した双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」・「レイレイ」の中国返還に合わせたもの。「シャオシャオ」・「レイレイ」の写真をあしらったデザインで、京成線都内エリアを1日乗り降り自由で利用できる「下町日和きっぷ」2枚付きで、記念乗車券の使用後にはポストカードとして利用できる。価格は