大野練習場で行われている新人合同自主トレに参加している広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が１２日、代名詞のオレンジバットでアピールしていくことを誓った。“相棒”を使い始めたのは大学３年の秋季リーグからで、よほど相性が良かったのか、いきなり打率・３９６をマークし、自身４度目のベストナインに輝いた。以降はゲン担ぎの意味合いも込め、オレンジ色のバットを使用し続けている。プロ入り後も不