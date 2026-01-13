「ひろしま国際建築祭2025」は、広島県の瀬戸内エリア、尾道市と福山市の7会場を舞台とし、開催1回目にして延べ20万人の来場者を迎え盛況のうちに閉幕しました。今後3年に一度開催される建築祭の幕開けはどのようなイベントとなったのか、次回開催予定は2028年秋、予習も兼ねて現地の様子をレポートします。総合テーマに沿った企画展示を巡る建築祭会場の1つ、LLOVE HOUSE ONOMICHIの窓から尾道の風景を望む（写真／筆者）ひろしま