三谷幸喜氏が作・演出を手掛ける新作ミュージカル「新宿発８時１５分」が４月９〜２６日に東京・日本青年館ホールで上演される。電車の人身事故が多くの人々の人生を変える。電車が止まってから再び動き出すまでの９０分間のドラマをミュージカル形式で描く。天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙、小林隆、浅野