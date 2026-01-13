現実を受け止めた上で、広島・矢野雅哉内野手（２７）は静かに闘志を燃やした。明け渡した遊撃の座を実力で取り戻してみせる。菊池らとの合同自主トレに参加している背番号４は、「ショートというポジションでチームを救いたい。今は小園になってしまってるんですけど、奪い返したい」と強い決意を口にした。昨季は直球に振り負けないスイングを目指すも、打率・２０８、１本塁打、１９打点に終わった。「ミスショットしたフラ