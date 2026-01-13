¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè72ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·µï¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ«¿©¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥È¥­¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ã¤¯¡£¤½¤³¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÊ¹¤­¤Ä¤±¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ