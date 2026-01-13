165万円台で買えるトヨタ最安の普通乗用車！特別に目立つ存在感を主張するわけではないものの、気づけばあちこちで見かける。そのような日常に溶け込む存在として、トヨタのコンパクトハッチバック「ヤリス」は2026年1月時点でも高い支持を集め続けています。扱いやすさ、経済性、安全性を高い水準でバランスさせた一台として、幅広い層から選ばれているのが現状です。【画像】「えっ…！」 これが“新車165万円”で買える一番