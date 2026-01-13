私はマリコ。ひとり娘のミユは小学5年生です。毎日元気に小学校に通い、放課後はお友達と遊んだり塾に行ったりしています。そしてミユは最近、推しのVtuberグループに夢中！お小遣いはほとんど推し活につぎこみ、グッズもたくさん持っています。親としては「夢中になれるものがあるのも悪くない」と思い、半分呆れながらも微笑ましく見守っていました。そんなある日、ミユは泣きながら下校してきました。もしかして学校で何かあ