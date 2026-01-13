＜ザ・バハマズ・クラシック2日目◇12日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの開幕戦。第1ラウンドに続き、この日行われた第2ラウンドも日没サスペンデッドとなった。競技は翌日午前7時30分から再開される。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼石川遼は6バーディ・ボギーなしの「66」をマークし、トータル11アンダー・暫定20位タイに浮上。大