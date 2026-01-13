盛岡市動物公園「ＺＯＯ（ズー）ＭＯ（モ）」で、飼育員が冬眠するクマの生態などを解説する「ニホンツキノワグマの冬眠ガイド」が開催されている。同園によると、冬眠中のクマを観察できる動物園は全国的にも珍しく、人里に相次ぐクマの出没で例年より注目が集まっているという。２月１５日まで。同園では、できる限り野生の生態に近い形で暮らしてもらおうと、１９８９年の開園当初からクマを冬眠させている。飼育されている