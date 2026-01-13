上方落語の月亭八方が13日までにX（旧ツイッター）を更新。大阪・堀川戎で福笹を売ってきたことを報告した。「（若井）ぼんさん82、（青芝）フックさん88、私78。笹売りながら10分もせんうちに『腰いたい、腰いたい』と3人ともが」口は達者でも、体は年齢を隠せない様子だった。「えべっさん」には関西演芸協会の面々が参加し、八方の大先輩でもある浮世亭とん平も顔を見せた。「とん平師匠、ことし92歳。元気そうでした。若い頃仕