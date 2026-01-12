【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・歌手として活躍の場を広げる大渕野々花の3rdシングル「Make it」が2月25日にリリースされる。表題曲「Make it」の先行配信が1月10日（土）よりスタートし、ミュージックビデオも大渕野々花公式YouTubeチャンネルにて公開となった。「Make it」は1月10日（土）より放送開始されているTVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛』のEDテーマ。emon(Tes.)による楽曲提供で、2月25日のCDリリ