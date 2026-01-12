【その他の画像・動画等を元記事で観る】オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」ミュージックビデオが公開された。本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて放送中のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマとなっている。ミュージックビデオの監督は「かごめかごめ」に続き、田辺秀伸が担当。教室の中で学生服を着たオーイシが踊るダンスにも注目。コレ