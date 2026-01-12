¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡Ö¸¤¥³¥ó¡ª¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¿·ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÃæÅç Îç¡¢ÂÔË¾¤Î3rd.¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤­¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤¬2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£É½Âê¶Ê¡Ö¤ª¤­¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬Ã´Åö¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎMusic Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿